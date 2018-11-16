Правозахисники запустили петицію до ГПУ з вимогою покарати замовників Гандзюк

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International розпочинає запуск петиції до генерального прокурора Юрія Луценка з вимогою покарати замовників та виконавців вбивства активісти Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє прес-центр організації.

“Ми запускаємо петицію до Генпрокурора України з вимогою притягти до відповідальності виконавців та замовників вбивства Катерини Гандзюк. Вона відома боротьбою із корупцією та критикою місцевих чиновників. За плечима Катерини участь у проектах ООН, допомога вимушеним переселенцям зі сходу України, моніторинг державних закупівель та оцінка доброчесності народних депутатів. Її діяльність була “незручною” для багатьох”, – йдеться у повідомленні.

Вони закликають усіх небайдужих приєднатися до заклику і вимагати від влади покарати замовників цього злочину.

“Ми маємо дати чітко зрозуміти, що це – напад на нас усіх й ми не зупинимося, поки не буде встановлено справедливість”, – йдеться у повідомленні.

“Україна має отримати відповідь на запитання “Хто вбив Катю Гандзюк?”, – підкреслили вони.

Підписати петицію можна за посилання.