Прем’єр Чехії відмовився добровільно йти у відставку

16 листопада, 2018 - 12:30
Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що не збирається добровільно йти у відставку на час розслідування обставин перебування його сина в окупованому Росією Криму.
Про це він сказав перед вильотом до Брюсселя, повідомляє чеський сайт Novinky 16 листопада, передає Радіо Свобода.
«Я тільки хотів би сказати, що ніколи не піду у відставку», – наголосив Бабіш.
Він також подякував президенту країни Мілошу Земану за обіцянку уповноважити його сформувати новий кабінет у разі можливої відставки.
У Празі ввечері 15 листопада відбувся протест проти уряду Бабіша через поїздку його сина до анексованого Криму.