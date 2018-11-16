Прем’єр Чехії відмовився добровільно йти у відставку

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що не збирається добровільно йти у відставку на час розслідування обставин перебування його сина в окупованому Росією Криму.

Про це він сказав перед вильотом до Брюсселя, повідомляє чеський сайт Novinky 16 листопада, передає Радіо Свобода.

«Я тільки хотів би сказати, що ніколи не піду у відставку», – наголосив Бабіш.

Він також подякував президенту країни Мілошу Земану за обіцянку уповноважити його сформувати новий кабінет у разі можливої відставки.

У Празі ввечері 15 листопада відбувся протест проти уряду Бабіша через поїздку його сина до анексованого Криму.