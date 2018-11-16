РФ блокує звільнення українських політв’язнів та виключає їх зі списків, - Геращенко

Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко взяла участь у акції «Порожні стільці» на підтримку українських політичних в’язнів у Росії й Криму, а також заручників на окупованому Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України на офіційному сайті.

Під час виступу представник гуманітарної підгрупи ТКГ Ірина Геращенко повідомила, що пріоритетним завданням для України залишається звільнення усіх незаконно утримуваних українців, які утримуються як на окупованому Донбасі, так і в окупованому Криму та в Російській Федерації.

За її словами, серед таких бранців Кремля є «військовослужбовці, які під час ескалації ситуації на Донбасі залишились вірними присязі та вирушили на фронт боронити Українські території від окупанта».

Перший віце-спікер повідомила, що серед них – Сергій Глондар – військовослужбовець з Кропивницького, який востаннє бачив свою дружину ще у лютому 2015 року, має двох доньок. Меншу доньку він не бачив, оскільки вона народилася після того, як Сергій був захоплений бойовиками на Донбасі.

Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко також розповіла про військовослужбовців Олександра Корінькова та Богдана Пантюшенка, які були захоплені членами незаконних збройних формувань під час агресії РФ на Донбасі поблизу населеного пункту Дебальцеве та поблизу Донецького аеропорту.

«На кожному засіданні підгрупи у Мінську ми порушуємо питання звільнення С. Глондаря, О. Корінькова, Б. Пантюшенка, І. Дєєва, C. Іванчука, Р.Оніщука і інших наших військовослужбовців, яких незаконно утримують бойовики», - повідомила І. Геращенко. Разом з тим, вона наголосила, що Кремль, розуміючи їх важливість для української сторони, блокує питання звільнення та виключає їх із списків.

І.Геращенко поінформувала, що українська сторона продовжує робити все можливе для найшвидшого звільнення українців, зокрема і під час роботи на міжнародних майданчиках. Вона зауважила, що сьогодні Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН розглядатиме оновлений проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь» (Україна).

«У проекті резолюції перераховані історії політв’язнів Кремля - тих громадян України, які стали жертвами агресивної зовнішньої політики Російської Федерації», - наголосила І. Геращенко.

Політик подякувала учасникам та організаторам акції та закликала українську громадськість, в першу чергу політиків, надавати підтримку родинам заручників та політв’язнів Кремля. Вона повідомила, що 13 листопада ц.р. своє 75-річчя відзначав лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв, який висловив прохання не дарувати подарунків, а натомість перераховувати кошти для допомогти дітям політв’язнів Кремля. І.Геращенко закликала усіх підтримати цю важливу ініціативу М. Джемілєва.

Нагадаємо, в акції "Порожні стільці" на підтримку українських заручників Кремля також взяли участь Перший заступник Міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, українські акторка Рима Зюбіна та Ірма Вітовська-Ванца, журналісти Андрій Куликов та Денис Казанский, донька політв’язня Кремля Юлія Сущенко.

Учасники акції розповіли історії Станіслава Асєєва, Миколи Карпюка, Романа Сущенка, Еміра-Усеїн Куку, Володимира Балуха, Павла Гриба, які незаконно утримуються як на тимчасово окупованому Донбасі та в Криму, так і в Російській Федерації.

Акція організована громадськими організаціями «Український ПЕН» та «Центр Громадянських Свобод».