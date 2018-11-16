Робочий візит Клімкіна в США почали зустріччю зі спецпредставником Волкером

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у рамках візиту до США зустрівся зі спеціальним представником Державного департаменту США у справах України Куртом Волкером.

Про це повідомила речник МЗС Катерина Зеленко на своїй сторінці у Тwitter.

Робочий візит Міністра @PavloKlimkin до США розпочали зустріччю з @SpecRepUkraine Куртом Волкером. Узгодили кроки на міжнародних майданчиках задля протидії російським спробам легітимізувати окупацію. Політичний тиск має бути посилений. pic.twitter.com/j07HLSejml

— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 15 ноября 2018 г.

«Робочий візит міністра Павла Клімкін в США почали зустріччю зі спеціальним представником Куртом Волкером. Узгодили кроки на міжнародних майданчиках для протидії російським спробам узаконити окупацію. Політичний тиск має бути посилено», – зазначила Зеленко.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав на своїй сторінці у Тwitter, що «звірив годинник» з Волкером.

Звірили годинники з добрим другом Куртом Волкером @SpecRepUkraine. Час вашингтонський, порядок денний - український :) pic.twitter.com/9MqTFwDNO8

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 ноября 2018 г.

«Звірили годинник з хорошим другом Куртом Волкером, спеціальним представником у справах України. Час – вашингтонський, порядок денний – український», – розповів міністр.