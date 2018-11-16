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Сенцов став лауреатом премії імені Магнітського

16 листопада, 2018 - 20:05
Фото Reuters

Український режисер, політв'язень Олег Сенцов став лауреатом премії імені Сергія Магнітського.

Про це повідомляє МБХ медіа.

Лауреатами премії, крім Сенцова, стали російський опозиціонер Олексій Навальний, правозахисниця Зоя Светова, юристи з Гватемали Жозе Роландо Альварадо і Вікторія Сандовал, британський журналіст-розслідувач Еліот Хіггінс. Посмертно премія була вручена американському сенаторові Джону Маккейну.

Премію імені Магнітського заснували в 2015 році. Її присуджують за видатні заслуги в сфері журналістських розслідувань, досягнення в області захисту прав людини, внесок в глобальну кампанію по справі Магнітського, кращу адвокатську діяльність по захисту прав людини не тільки в Росії, але і в інших країнах.

Нагадаємо, що оголошено акторський склад вистави за п'єсою Сенцова "Номери".

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