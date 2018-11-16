SpaceX провела успішний запуск на орбіту катарського супутника

Компанія SpaceX провела на мисі Канаверал у Флориді успішний запук ракета-носія Falcon 9, яка доставить на орбіту катарський комунікаційний супутник Es'hail 2.

Про це пише прес-служба компанії на офіційній сторінці у Twitter.

Falcon 9 launches Es’hail-2 to orbit, marking SpaceX’s 18th launch of 2018. pic.twitter.com/wUawpWQGCi

— SpaceX (@SpaceX) 16 ноября 2018 г.

SpaceX вдалося успішно посадити першу ступінь ракети Falcon 9.

Зазначається, що запуск супутника Es'hail 2 став 18-ю успішною місією Falcon 9 за 2018 рік.

Раніше повідомлялося, що в жовтні з майданчика на базі ВПС в Каліфорнії запустили Falcon 9 з аргентинським супутником SAOCOM-1A.