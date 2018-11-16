США запровадили санкції проти 17 громадян Саудівської Аравії через убивство Хашоггі

15 листопада Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти Сауда аль-Кахтані, його підлеглого Махер Мутреба, генерального консула Саудівської Аравії Мохаммеда Алотабібі та ще 14 осіб через вбивство журналіста Джамаля Хашоггі

Про це повідомляє Reuters.

«Саудівські чиновники, на яких ми наклали санкції, були задіяні в огидному вбивстві Джамаля Хашоггі. Ці особи, які жорстоко вбили журналіста, що жив і працював у США, мають відповісти за свої дії. США продовжують наполегливо працювати над з'ясуванням усіх фактів і будуть притягати до відповідальності кожного, кого ми вважаємо відповідальними, щоб домогтися справедливості для нареченої Хашоггі, його дітей та сім'ї, – заявив міністр фінансів Стівен Мнучін. – Уряд Саудівської Аравії має зробити відповідні кроки, щоб покласти край будь-яким переслідування політичних дисидентів або журналістів».

Через запровадження санкцій будь-яке майно зазначених осіб блокується.