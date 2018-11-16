У Facebook знали про російських хакерів ще до виборів у США 2016 року, - розслідування

Видання The New York Times опублікувало статтю в якій висвітлило «внутрішню кухню» Facebook. Для матеріалу журналісти газети спілкувалися з 50 джерелами, серед яких були нинішні та екс-співробітники компанії, представники влади.

Про це передає detector.media.

Серед основних тем — агресивний допис президента США Дональда Трампа у Facebook. У грудні 2015 року він написав пост із закликом повністю заборонити в’їзд мусульман у США. Допис поширили більше 15 тис. разів. Керівник компанії Марк Цукерберг запитав у виконавчого директора Шеріл Сендберг (Sheryl Sandberg), чи такий допис не порушує правила Facebook. Вона ж перепитала у віце-президента Джоеля Каплана (Joel Kaplan). Той порадив не прибирати це з платформи, бо Трамп є «важливим громадським діячем і видалення його посту може розглядатися як перешкоджання свободі слова». Крім того, Каплан застерігав, що такі дії призведуть до непорозумінь з консервативною партією.

Інший розділ розслідування присвячений російським впливам. Як виявилося, глава безпеки Facebook Алекс Стемос (Alex Stamos) ще весною 2016 році помітив, що російські хакери досліджували акаунти у соціальній мережі.

«Команда пана Стемоса виявила, що російські хакери зондують облікові записи Facebook щодо людей, пов'язаних з президентськими кампаніями. Про це повідомили два співробітника. Через місяці, коли Трамп поборов Хілларі Клінтон на виборах, команда також знайшла облікові записи Facebook, пов'язані з російськими хакерами, які надсилали журналістам вкрадені електронні листи», — пише NYT.

Утім тоді у Facebook не було жодних правил, що робити у таких випадках, тому Стемос не повідомляв про це вище керівництво і діяв на власний розсуд. У цей час Facebook почали звинувачувати у бездіяльності щодо російських впливів на вибори. Восени Цукерберг називав такі звинувачення безумством, а вже у грудні Стемос розповів йому про свої попередні знахідки. Топ-менеджери звинуватили главу безпеки у тому, що він їх підставив.

Ще один розділ розслідування стосується PR-компанії Definers Public Affairs, яку Facebook найняв восени 2017 року для відбілювання свого іміджу і боротьби з критиками. Вона створювала та розповсюджувала критичні новини про конкурентів компанії. Матеріали виходили на сайті NTK Network, а потім розповсюджувалися у консервативних виданнях. Серед створених матеріалів був, приміром, текст про критика Facebook — мільярдера Джорджа Сороса.

«Facebook використовував Definers для того, щоб боротися з більшими супротивниками, такі як пан Сорос... Дослідницький документ, який розповсюдив Definers серед журналістів цього літа, лише через місяць після слухання в Палаті, засудив пана Сороса як силу, яка стоїть за широким анти-Facebook-рухом», — йдеться у матеріалі NYT.

Як пише The Verge, зараз Марк Цукерберг заявляє, що не знає, хто найняв компанію Definers Public Affairs. Він переконує, що з ними домовлявся «хтось із комунікаційного відділу».

«Я дізнався про зв’язки з цією компанією з TheNewYorkTimes та як лише прочитав, то зрозумів, що це не та компанія, з якою нам потрібно мати справу. Одразу після цього ми припинили співпрацювати… Я дуже поважаю Джорджа Сороса, хоч наші бачення на вплив і важливість інтернету розходяться», — сказав Цукерберг.