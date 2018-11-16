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У кримському Джанкої проводяться обшуки у "Свідків Єгови"

16 листопада, 2018 - 13:44
Фото: radiosvoboda.org

У анексованому Джанкої співробітники ФСБ Росії проводять обшуки і затримання за кількома адресами підозрюваних в участі релігійної організації «Свідки Єгови».

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Ця організація заборонена в Росії і фактично – в анексованому нею Криму.

Як повідомляє кореспондент російської служби Радіо Свобода, затримано керівника місцевої регіональної групи «Свідків» – «Сиваш» – Сергія Філатова. Група була зареєстрована в 2015 році і ліквідована 2017-го після заборони «Свідків Єгови» в Росії.

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