У Києві голову ВККС облили зеленкою

На виході з готелю Hilton у Києві сьогодні, 16 листопада, зловмисники напали на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

"Подія трапилася на бульварі Тараса Шевченка. До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що двоє чоловіків облили зеленкою голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України", - зазначили правоохоронці.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група. Потерпілому на місці надали медичну допомогу. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення місце перебування та затримання зловмисників.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 346 ("Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча") Кримінального кодексу України.

Водночас Станіслав Щотка, секретар Кваліфікаційної палати ВККС України, розповів в коментарі "112 Україна" про те, що стан Сергія Козьякова нині задовільний.

"Його стан задовільний, він твердий чоловік, його так просто не візьмеш, хоча те, що сталось, - це щось із категорії середньовіччя, дикунський прояв щодо голови. Я категорично це пов'язую із роботою його на посаді і з його активною реформаторською позицією", - зазначив Щотка.