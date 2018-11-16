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Платон, давньогрецький філософ, епіграматист, поет, один з основоположників європейської філософії

У Києві відбулась акція "Порожні стільці" на підтримку українських заручників Кремля

16 листопада, 2018 - 10:43
Фото:PEN Ukraine

Вчора на Михайлівській площі в Києві в рамках Міжнародного дня ув'язненого письменника відбулася акція "Порожні стільці" на підтримку українських заручників Кремля, організована PEN Ukraine та Центром Громадянських Свобод.

Про це повідомляє PEN Ukraine на офіційній сторінці у Facebook.

Участь в акції взяли перша заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар, перша заступниця Міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, донька журналіста, політв’язня Романа Сущенка Юлія Сущенко, акторки Ірма Вітовська-Ванца, Римма Зюбіна, журналісти Андрій Куликов, Денис Казанский, письменник Олег Коцарів, філософ Вахтанґ Кебуладзе та інші.

Раніше повідомлялося, що Британський драматург звернувся до Сенцова в День ув’язненого письменника.

 

Джерело: День

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