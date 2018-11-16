У Львові відбудеться музичний фестиваль імені Падеревського

Міжнародний форум пройде вже всьоме поспіль. Триватиме 16 – 18 та 25 листопада. Як і у всі попередні роки, базовою сценою фестивалю стане Львівська філармонія.

«Відкриваємо Падеревського»-2018 матиме особливий настрій, оскільки збігається з відзначенням 100-річчя Незалежності Польщі та 100-річчя Української Державності. Власне, цим двом датам буде присвячено виконання польсько-українського проекту за єдиною оперою Яна Падеревського «Манру» – «Повернення Манру».

Фестиваль розпочнеться сьогодні, 16 листопада. В афіші концерту – перлини симфонічної музики часів Падеревського, і це твори Кароля Шимановського, Бориса Лятошинського та Ігоря Стравинського, які виконуватимуть Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії (диригент – Хобард Ерл) та солістка – піаністка Маріанна Гумецька. «Добраний таким чином репертуар підкреслить міжнародне звучання фестивалю і спрямує увагу до найвидатніших представників класичної музики центрально-східної Європи», – вважають організатори.

А загалом репертуар, що звучатиме в рамках фестивалю Відкриваємо Падеревського», задовольнить смаки найвибагливіших слухачів, позаяк у його концертах виконуватиметься музика не тільки щойно названих Шимановського, Лятошинського і Стравінського, а й Скорика, Брамса, Венявського, Гурецького, також – творців музики для Голлівуда Варса та Капера. Але не тільки. Публіці запропонують й прем’єру молодої композиторки Любави Сидоренко «Білий Ангел. Дорога до «Solaris», а надихнули її до написання цієї музики твори Станіслава Лема.

Організатор фестивалю «Відкриваємо Падеревського», а це – Польсько-українська фундація імені Ігнація Яна Падеревського, робить все для того, аби захід максимально розширював кордони. Саме тому мистецькі події з присвятою Падеревському відбуваються на лише в Україні та Польщі, а й в інших європейських країнах та у США, а музиканти світової слави залюбки беруть участь у проекті. І цей фест – не виняток, бо серед учасників, зокрема, піаніст, композитор Марек Жебровський (США), композитор Кшесімір Дембський (Польща), віолончеліст, диригент Анжей Бауер (Польща), артистичий директор фестивалю, лауреатка і дипломантка багатьох міжнародних конкурсів піаністка Маріанна Гумецька (Україна).

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів