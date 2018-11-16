У Поліському заповіднику хочуть створити біосферний резерват

На базі Поліського природного заповідника, що розташований у Житомирській області на кордоні з Білоруссю, планують створити біосферний резерват, який стане четвертим в Україні.

Про це інформує прес-служба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства на офіційному сaйті.

"Перш за все, ми вболіваємо за створення біосферного резервату, оскільки екосистема Поліського заповідника є цінною і унікальною в екологічному й біогеографічному аспекті", – розповів заступник начальника управління Роман Ільїн.

За його словами, нині в Україні існує три біосферні резервати: Асканія-Нова, Чорноморський та Карпатський. З білоруської сторони такий резерват створено на площі 213 тисяч гектарів.

Поліський природний заповідник, який науковці називають лісом тайгового типу, або бореальним, займає понад 20 тисяч гектарів території.

Переважну частину його лісів становлять молоді сосняки. Крім цього, в заповіднику представлені сфагнові (верхові) й сфагново-осокові болота, на яких ростуть журавлина, карликова береза й сосна. Там можна зустріти рідкісні й реліктові рослини, серед яких – дуб скельний, рододендрон жовтий (азалія), береза темнокора, плющ, низку цікавих папоротей (страусове перо, аспленій, багатоніжка).

Фауна хребетних тварин Поліського природного заповідника та його околиць налічує 279 видів, а також там виявлено понад 770 видів, різновидів та форм водоростей і понад 1100 видів комах.

У заповіднику мешкають переважно лісові тварини, серед яких досить багато тайгових видів, а ще зустрічаються поширені в Європі й степові тварини.

Цьогоріч Поліський природний заповідник відзначає своє 50-річчя.