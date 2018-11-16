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У Смілі почали подачу газу на всі котельні міста

16 листопада, 2018 - 20:52
Фото з архіву "Дня"

У всі котельні Сміли Черкаської області почали подавати газ.

Про це повідомили в прес-службі НАК Нафтогаз України в Twitter.

"Черкасигаз" почав подачу газу на всі котельні міста Сміла", - сказано у повідомленні.

На даний момент триває технологічна робота безпосередньо комунального підприємства міста, яке має вже почати надавати послуги населенню.

Джерело: День

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