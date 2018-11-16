У Смілі почали подачу газу на всі котельні міста

16 листопада, 2018 - 20:52
У всі котельні Сміли Черкаської області почали подавати газ.
Про це повідомили в прес-службі НАК Нафтогаз України в Twitter.
"Черкасигаз" почав подачу газу на всі котельні міста Сміла", - сказано у повідомленні.
На даний момент триває технологічна робота безпосередньо комунального підприємства міста, яке має вже почати надавати послуги населенню.
Черкасигаз почав подачу газу на всі котельні міста Сміла.Зараз йде технологічна робота безпосередньо комунального підприємства міста,яке має вже розпочати надавати послуги населенню.В багатьох будинках,в багатьох лікарнях,дитячих садочках та школах, станом на ранок,було вже тепло pic.twitter.com/Qg2scD5V6D
— Нафтогаз України (@NaftogazUK) November 16, 2018
Джерело: День