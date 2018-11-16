А найбільше покарання - це бути під владою гіршої людини, ніж ти, коли ти сам не погодився керувати.
Платон, давньогрецький філософ, епіграматист, поет, один з основоположників європейської філософії

У США лютує сніговий шторм, загинули вже 8 людей

16 листопада, 2018 - 18:09
Фото: Getty Images

Унаслідок снігового шторму на сході США загинули вісім людей, ще сотні тисяч осіб залишилися без світла.

Про це повідомляє CNN.

“Від сильного зимового шторму над східною частиною США загинули щонайменше вісім осіб”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNN, у четвер шторм з дощем, снігом та льодом спочатку вдарив по Середньому Заходу країни.

У регіоні через негоду були закриті школи та скасовані сотні авіарейсів.

Зазначається також, що більше 389 тисяч споживачів у штатах Індіана, Кентуккі, Огайо, Вірджинія, Західна Вірджинія та Пенсильванія залишилися у п’ятницю без світла.

У поліції Нью-Джерсі заявили про аварії за участю 555 транспортних засобів та допомогу більше тисячі автомобілістами.

Більше новин

В Іспанії планують заборонити бензинові і дизельні автомобілі
У Києві відкрили перший електрофільтр, який зменшить рівень шкідливих викидів
Біля узбережжя Анталії прокотилися смерчі (відео)
З понеділка в Україні потеплішає
Палау стане першою країною, яка заборонить сонцезахисні креми для захисту коралів
У Львові обмежили використання пластикових пакетів

Новини партнерів

Loading...