У США лютує сніговий шторм, загинули вже 8 людей

Унаслідок снігового шторму на сході США загинули вісім людей, ще сотні тисяч осіб залишилися без світла.

Про це повідомляє CNN.

“Від сильного зимового шторму над східною частиною США загинули щонайменше вісім осіб”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNN, у четвер шторм з дощем, снігом та льодом спочатку вдарив по Середньому Заходу країни.

У регіоні через негоду були закриті школи та скасовані сотні авіарейсів.

Зазначається також, що більше 389 тисяч споживачів у штатах Індіана, Кентуккі, Огайо, Вірджинія, Західна Вірджинія та Пенсильванія залишилися у п’ятницю без світла.

У поліції Нью-Джерсі заявили про аварії за участю 555 транспортних засобів та допомогу більше тисячі автомобілістами.