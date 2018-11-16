У Туреччині пройшли масові арешти вчених і діячів культури

У Туреччині співробітники правоохоронних органів провели спецоперації, під час яких затримали більше десяти вчених і діячів культури.

Про це повідомляє DW.

Всі заарештовані були причетні до організації Anadolu Kültür. У минулому році засудили до ув'язнення главу цієї культурної організації Османа Кавалу. Цього разу серед затриманих - заступник Кавали, член правління організації, а також директор.

Заарештували й ряд викладачів університетів як у Стамбулі, так і в інших містах. Загалом було видано ордер на арешт 20 осіб, з яких поки заарештовано 12.