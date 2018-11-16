А найбільше покарання - це бути під владою гіршої людини, ніж ти, коли ти сам не погодився керувати.
Платон, давньогрецький філософ, епіграматист, поет, один з основоположників європейської філософії

У Туреччині пройшли масові арешти вчених і діячів культури

16 листопада, 2018 - 17:52
Фото Reuters

У Туреччині співробітники правоохоронних органів провели спецоперації, під час яких затримали більше десяти вчених і діячів культури.

Про це повідомляє DW.

Всі заарештовані були причетні до організації Anadolu Kültür. У минулому році засудили до ув'язнення главу цієї культурної організації Османа Кавалу. Цього разу серед затриманих - заступник Кавали, член правління організації, а також директор.

Заарештували й ряд викладачів університетів як у Стамбулі, так і в інших містах. Загалом було видано ордер на арешт 20 осіб, з яких поки заарештовано 12.

Джерело: Deutsche-Welle

Більше новин

В Японії знайшли загублений фільм Уолта Діснея
У Вінниці представили раритетні філософські трактати від ХVI до ХХ століття (фото)
У Луцьку відбудеться міжнародний фестиваль "Фронтера"
У Євробаченні-2019 візьмуть участь 42 країни
Театр на Подолі номіновано на європейську архітектурну премію
На Вінниччині заснували літературну премію для фантастів-початківців

Новини партнерів

Loading...