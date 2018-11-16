У Вроцлаві відкрили пам’ятну таблицю Шептицькому

У Вроцлавському університету відкрили пам’ятну таблицю митрополиту Андрею Шептицькому.

Передає УНІАН з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Участь в урочистих заходах взяли представники місцевого самоврядування Львова та Вроцлава, представники родини Шептицьких, ректор Вроцлавського університету і духовенство.

У цьому Університеті митрополит Андрей Шептицький навчався протягом 1884−1887 років.

Ректор Вроцлавського університету Адам Єзерські розпочав церемонію відкриття таблиці зі слів: «На таблиці ми коротко описали історію. Андрей Шептицький у нас провів три роки. Таблиця – трьома мовами. Цінуємо співробітництво Вроцлава і Львова. Міста наші співпрацюють, і ми радіємо з цього».

На пам’ятній таблиці зображений портрет молодого митрополита Андрея Шептицького та розміщений текст українською, польською й англійською мовами.