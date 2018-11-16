В Японії знайшли загублений фільм Уолта Діснея

В Японії, в особистій колекції 84-річного Ясуші Ватанабе, був виявлений один з ранніх фільмів Уолта Діснея, який вважали втраченим.

Про повідомляє ВВС.

Колекціонер аніме купив фільм у оптового торговця іграшками в Осаці, будучи підлітком, і заплативши всього 500 ієн (3,45 фунтів стерлінгів). Він зберігався у Ватанабе протягом 70 років, перш ніж він зрозумів, яку цінність він має.

16-міліметровий мультфільм під назвою Neck&Neck був підписаний ім'ям Mickey Manga Spide (Mickey Cartoon Speedy). Ватанабе здогадався, що був володарем одного з перших мультфільмів видатного мультиплікатора, прочитавши книгу Девіда Боссерта Щасливий кролик Освальд: У пошуках загублених мультфільмів Діснея.

У Walt Disney Archive підтвердили, що двохвилинний мультфільм був одним з втрачених фільмів про кролика Освальда.

"Оскільки я був шанувальником Діснея протягом багатьох років, я щасливий, що зміг зіграти певну роль в цьому", - сказав Ватанабе газеті Asahi Shimbun.