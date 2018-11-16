Волкер назвав ключовий інструмент для збереження санкцій проти Росії

Мінські угоди - ключовий інструмент для збереження санкцій проти Росії заради відновлення територіальної цілісності України.
Про це спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив під час засідання комісії стратегічного партнерства США-Україна, про що поділився у Twitter.
"Я також підкреслив цінність Мінських угод, які, будучи підписаними в скрутний час, підтверджують обов'язок Росії відносно територіальної цілісності України і є ключовим інструментом для збереження санкцій", - написав він.
Волкер також приєднався до слів помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Уесса Мітчелла про те, що США "як і раніше прихильні успіху України як суверенної європейської держави, вільної і мирної".
Great to join A/S Mitchell and Amb Yovanovitch to kick off the U.S.-Ukraine Strategic Partnership Commission with @PavloKlimkin, Amb Chalyi, and many Ukrainian colleagues and friends. pic.twitter.com/3raFuew3g7
— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) November 16, 2018