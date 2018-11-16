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Волкер назвав ключовий інструмент для збереження санкцій проти Росії

16 листопада, 2018 - 21:05
Фото Reuters

Мінські угоди - ключовий інструмент для збереження санкцій проти Росії заради відновлення територіальної цілісності України.

Про це спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив під час засідання комісії стратегічного партнерства США-Україна, про що поділився у Twitter.

"Я також підкреслив цінність Мінських угод, які, будучи підписаними в скрутний час, підтверджують обов'язок Росії відносно територіальної цілісності України і є ключовим інструментом для збереження санкцій", - написав він.

Волкер також приєднався до слів помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Уесса Мітчелла про те, що США "як і раніше прихильні успіху України як суверенної європейської держави, вільної і мирної".

Джерело: День

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