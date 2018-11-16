Вперше за 6 років на Марсі висадиться місія NASA

Агенція NASA до кінця місяця висадить на червону планету марсохід InSight.

Про це повідомляє CNN.

“Уперше за 6 років нова місія приземлиться на Марсі. 26 листопада марсохід InSight від NASA здійснить посадку на червоній планеті о 15 годині (за Вашингтоном – ред.)”, – йдеться у повідомленні.

Місія з марсоходом InSight полягатиме в дослідженні внутрішньої частини планети Марс.

За словами генерального директора неурядової організації Planetary Society Білла Ная, InSight проводитиме буріння землі червоної планети, і це дозволить світу дізнатися більше про формування як самої планети Марс, так і планети Земля.

Він також додав, що завдяки цій місії люди отримають більше інформації щодо походження своєї планети, і чому планети Марс і Земля дуже схожі між собою, проте водночас мають відмінності.

За інформацією CNN, NASA транслюватиме посадку марсохода наживо.