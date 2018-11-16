ВР розгляне проект бюджету на 2019 рік у другому читанні 22 листопада

Верховна рада зможе розглянути проект державного бюджету у другому читанні у четвер, 22 листопада.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови комітету ВР з питань бюджету Сергій Мельник.

Він зазначив, що спочатку нардепи розглянуть зміни до Бюджетного та Податкового кодексу.

За словами нардепа, профільний комітет має розглянути проект державного бюджету у середу, о 15:00. Проте, Міністерство фінансів поки не повернуло в Раду узгоджений текст проекту із тими правками, які пропонувалось внести в бюджет у другому читанні.