За добу окупант 16 разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил

Упродовж минулої доби ситуація у зоні ООС залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

"Окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник 8 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами. Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій у районах населених пунктів Станиця Луганська, Малинове, Вільний, Шуми, Південне, Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Славне, Павлопіль, Водяне та Широкине. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм, ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Вільний, Шуми, Південне та Водяне. Опорні пункти українських військ біля Південного та Водяного противник також обстрілював із міномета 120 калібру, а у районі хутора Вільний - з озброєння БМП-1.

У ході бойових дій двоє військовослужбовців зі складу отримали поранення.

Від початку поточної доби противник вогневої активності не проявляв

За даними розвідки, 15 листопада трьох бойовиків російських окупаційних військ було знищено та ще п’ятьох - поранено.