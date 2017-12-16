Берлінський аеропорт-довгобуд обіцяють відкрити у 2020 році

Міжнародний аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта (BER), відкриття якого вже чимало разів відкладали, має розпочати роботу в жовтні 2020 року.

Про це заявив голова наглядової ради BER Райнер Бретшнайдер, повідомляє Deutsche Welle.

Відкриття аеропорту початково планувалося на жовтень 2011 року, на початку цього року його очікували у 2018 році.

Утім, у Берлін-Брандербурзі не раз виявляли різні технічні та будівельні недоліки, зокрема щодо пожежної безпеки. Через це офіційне відкриття аеропорту постійно відкладали.

Витрати на BER уже зросли з запланованих у 2006 році 2 мільярдів євро до 6,5 мільярда євро.

Раніше очікувалося, що BER замінить два аеропорти Берліна, "Тегель" та "Шенефельд". Утім, за час будівництва обсяги пасажиропотоку настільки зросли, що не лише ці два летовища працюватимуть далі, а й сам Берлін-Бранденбург потребуватиме розширення.