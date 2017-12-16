Художник намалював 50 портретів львів'ян

В львівському Палаці мистецтв відкрилася виставка Петра Сипняка "50 потртретів львів'ян". Її особливістю є те, що автор є визнаним в Україні пейзажистом і це його перша виставка портретів.

На 50 картинах відвідувачі можуть побачити досить різноманітні обличчя. Є тут і визначні львів'яни, такі як Борис Возницький, Роман Лубківський, так і портрет звичайної бабусі закутаної у хустку.

"Я не ставив собі за мету намалювати тільки відомих львів'ян. Адже Львів багатогранний як в усіх аспектах життя, так і у своїх мешканцях. Тому хотілося передати весь колорит. Звісно, тут є зображено багато моїх друзів, знайомих. Дехто з них навіть ще не бачив свого портрету і для нього це буде несподіванкою. Але також багато портретів звичайних людей, яких фотографував на вулиці, а потім малював", - розповів під час відкриття виставки Петро Сипняк.

А поштовхом до такої виставки стала дочка художника Соломія. ЇЇ портрети він малює із дитинства. Через це пейзажист вирішив спробувати свої сили в портреті і показати свою творчість у окремій виставці.

Довідка "Дня"

Петро Михайлович Сипняк народився 29 січня 1959 року у селі Лани Галицького району Івано-Франківської області. У 1980-1985 роках навчався у Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва. З 1989 року член Національної спілки художників України. Член Спілки художників «Клуб українських митців» (КУМ). З 2002 року — заслужений художник України, а з 2014 року- Народний художник України. Живе і працює у Львові.

Павло Паламарчук, Львів. Фото автора