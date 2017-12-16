Мадридський "Реал" став чемпіоном світу серед клубів

У фіналі клубного чемпіонату світу ФІФА в Абу-Дабі зустрілись найсильніші команди Європи та Південної Америки – «Реал» і «Греміо». Долю поєдинку вирішив гол Роналду, який приніс «Реалу» перемогу 1:0 і престижний трофей. Про це повідомляє Укрінформ.

Перший тайм фінального матчу завершився без голів. Після перерви «Реал» вперед вивів Роналду, який відзначився на 53-й хвилині. Усі спроби бразильців відігратися завершились безрезультатно. У підсумку, 1:0 – перемога мадридського клубу.

Таким чином, «Реал» успішно завершив цей надзвичайно вдалий для себе рік. Мадридський клуб переміг в Примері, Лізі чемпіонів та став чемпіоном світу серед клубів.