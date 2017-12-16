Макрон святкує своє 40-річчя у замку Шамбор

Президент Франції Еммануель Макрон у суботу, 16 грудня, святкує свій день народження у відомому своєю пишністю замку Шамбор, що в долині Луари.

Основні святкування відбудуться ввечері, повідомляє France24.

«Макрон та його сім'я зупинилися в одному з котеджів величезного маєтку, святкування відбудеться в суботу ввечері в одному із 440 номерів замку», - повідомили подробиці французькі ЗМІ.

Замок колись належав королю Франсуа І, на території маєтку є кілька 4-зіркових гостьових будинків, які на вихідні можна орендувати за 800-1000 євро.

В Єлисейському палаці запевнили, що Макрон та його дружина використовують власні кошти для оплати свого перебування у замку.

Зведений майже 500 років тому королем Франсуа I (1494-1547), величезний замок залишається найбільшим у долині Луари, має 365 димарів і стоїть на території площею 5,5 тисяч гектарів. Замок оточений лісом, який неодноразово ставав місцем президентських полювань. Замок щороку відвідують близько 2 мільйонів туристів, він внесений до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

Як відомо, президент Макрон у минулому - інвестиційний банкір, його неодноразово звинувачували у тому, що після здобуття президентства він допомагає багатіям примножувати їхні статки і досить часто його називають «президентом для багатих». Зокрема, реформа податкової системи Франції призвела до зменшення податку на багатство, що викликало в суспільстві значну критику та стрімке падіння рейтингів глави держави.