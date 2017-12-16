Манафорта звільнили з-під домашнього арешту

Суддя окружного суду США в п'ятницю частково задовольнив прохання екс-керівника президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта щодо звільнення з-під домашнього арешту на період судового розслідування його справи, передає Reuters.

"У своєму розпорядженні суддя Емі Берман Джексон заявила, що для звільнення з-під домашнього арешту, Манафорт повинен підписати документи, які дозволять конфіскувати чотири об'єкта приватної власності, в тому числі, два в Нью-Йорку, один в місті Олександрія (біля Вашингтон) і його будинок у Флориді", - наголошується в повідомленні.

Сам Манафорт буде мати обмеження для пересування, включаючи введення комендантської години і обов'язкове носіння електронного браслета. Згідно з рішенням судді, він може залишати свій будинок в Олександрії для перебування в іншій резиденції в Палм-Біч (штат Флорида), якщо всі умови будуть виконані.

Раніше повідомлялося про те, що Полу Манафорту і його бізнес-партнера Ріку Гейтсу були офіційно пред'явлені звинувачення по 12 пунктах, у тому числі у змові проти США, змові з метою відмивання грошей, діях як незареєстрованого іноземного агента, а також надання неправдивих відомостей в рамках Закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA) і неподанні звітів про закордонних банківських рахунках.Пізніше адвокати екс-помічника Трампа і суд прийшли до угоди про його звільнення з-під домашнього арешту під заставу 11,7 млн доларів у вигляді чотирьох об'єктів приватної власності.