Мовлення українських каналів на окупований Крим буде вестися з двох веж

У 2018 році мовлення українських телеканалів і радіостанцій на територію анексованого Криму буде відбуватися з двох веж.

Про це повідомив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

Для того, щоб сигнал пробивався на окуповану територію, буде збільшена висота двох веж - Чонгарському і Чаплинської. Роботи планується завершити до середини 2018 року.

За його словами, планується збільшити висоту державної вежі в Чаплинці Херсонської області з 92 до 133 метрів (протягом першої половини 2018 року), створити додатковий цифровий мультиплекс з метою організації потужного мовлення в напрямку Армянську і Красноперекопську перших 5 українських телеканалів, організувати аналогове мовлення у напрямку Криму двох українських телеканалів і 7 українських радіостанцій.

Він додав, що сигнал буде покривати Чаплинський, Каланчацький райони Херсонської області та Красноперекопський район АР Крим.

"Таким чином, українське мовлення на територію Криму в 2018 році буде здійснюватися вже з двох веж – Чонгарському і Чаплинської", – резюмував Костинський.