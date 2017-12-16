На Херсонщині створять регіональний ландшафтний парк "Гілея"

Міністерство екології та природних ресурсів України схвалило направлене йому Херсонською ОДА клопотання щодо створення на території Херсонщини на площі понад 88 тис. га регіонального ландшафтного парку "Гілея".

Про це повідомив директор Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської ОДА Юрій Попутько.

"На Херсонщині буде створений перший регіональний ландшафтний парк "Гілея" загальною площею більше 88 тис. га. Міністерство екології та природних ресурсів схвалило клопотання Херсонської обласної державної адміністрації", - сказав Попутько.

Він зазначив, що після погодження клопотання із землевласниками та землекористувачами ділянок, які мають увійти до ландшафтного парку, проект парку буде переданно до Херсонської обласної ради для прийняття рішення про його створення.

Зазначимо, на Херсонщині хочуть захистити ліси області створенням тут регіонального ландшафного парку "Гілея". До цільного природного комплексу мають увійти понад 88 тис. га земель на території Голопристанського, Олешківського, Каховського районів та Новокаховської міської ради.

Херсонщина на сьогодні є одним із найменш заліснених регіонів України. До 2007 року показник заліснення території області становив 4,4%. Після великих лісових пожеж 2007-го та 2012-го років він зменшився до 3%. На даний час в результаті висадки нових лісів показник заліснення вдалося збільшити, і він знову перевищив 4%. Проте у низці районів лісистість становить менше 1% їх території. Переважна більшість лісових масивів є рукотворними, висадженими для закріплення пісків.