На Вінниччині відкрили пам’ятник "Аристократу" із Вапнярки"

Сьогодні, 16 грудня, опівдні на пероні станція «Вапнярка» відбулося відкриття пам’ятника Євграфу Сідалковському, який є головним персонажем твору Олега Чорногуза «Аристократ» із Вапнярки». Сатиричний роман вийшов друком ще за радянський часів, але одразу став бестселером, перевидавався 7 разів, а загальний наклад цієї книги склав майже мільйон примірників. Пам’ятник на вапнярському пероні спорудили за кошти меценатів. Виготовив його відомий на Вінниччині скульптор Микола Крижанівський. На відкриття завітав і автор бестселера Олег Чорногуз.

«Це найкраща рецензія на мій твір. Я вдячний Миколі Крижанівському, який свого часу виготовив пам’ятник Остапу Бендеру, а тепер Сідалковському – аристократу із Вапнярки, який є не менш цікавим персонажем. Микола виношував цю ідею більше півроку і мені приємно, що знайшлися щирі люди, директори агрохолдингів, які допомогти втілити його задум у життя. Їхні імена на знак подяки викарбувані на камені, – зауважує у телефонній розмові Олег Чорногуз. – Дай Боже, щоб ми ставили тільки пам’ятники сміху, бо ще древні казали, що «світ уцілів, бо сміятись умів», – замість того, щоб ставити їх на цвинтарях нашим молодим хлопцям, які гинуть сьогодні. Треба утверджуватись, не зважаючи ні на що. Можуть бути різні відтінки цього сприймання, але ж без сміху ми не виживемо».

Скульптор зобразив головного персонажа твору в образі самовпевненого провінціала, який стоїть на пероні в очікуванні потягу. Йому немає рівних, бо він їде не будь-куди, а підкорювати столицю. Лейтмотивом до скульптури стали слова Сідалковського про те, що в житті головне сісти в правильний вагон і не потрапити на очі начальнику поїзда. Поруч зі скульптурою розміщені напис – «Вапнярка – центр всесвіту», «Європа – це лівіше від Вапнярки». У руках Сідалковський тримає їжака, якого «Фіндіпош» збирався схрещувати з ондатрою.

Це не перший мистецька рецензія за романом Олега Чорногуза «Аристократ» із Вапнярки». Свого часу Микола Вакуленко виліпив із глини 12 героїв твору. Зовсім недавно металеву «книгу», як флягу під спиртні напої, виготовили для письменника засудженні у одній із українських тюрем. У надісланому автору презентів написали «Завдяки вашому «Аристократу» у нас рік за два».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото зі сторінки «Вапнярка, як вона є» у Facebook