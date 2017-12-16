NASA показало злиття двох галактик

Орбітальна обсерваторія NASA виявила як виглядає процес злиття двох галактик.

Видання Naked Science опублікувало видовищне фото процесу злиття.

Космічний об'єкт, який з'явився внаслідок цього, назвали NGC 5256.

Ці галактики були помічені космічним телескопом Hubble. Два галактичних ядра розділені приблизно 13 тисячами світлових років. Галактики знаходяться на відстані близько 350 мільйонів світлових років від Землі.

Зображення зібрано з нових даних, які демонструють, що пил і газ, які обертаються навколо галактик, що зіткнулися, стали ще більш помітними. Знімок складається з даних, зібраних за допомогою двох інструментів, встановлених на телескопі Hubble.