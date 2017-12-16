Нащадок династії Ганді очолив опозиційну партію в Індії

Нащадок однієї з найвідоміших політичних династій Індії, 47-річний Рахул Ганді, став головою опозиційної партії Індійський національний конгрес (ІНК), передає Deutsche Welle.

На цій посаді він замінить свою матір, 71-річну Соню Ганді, заявили на з'їзді політичної сили в суботу. Вона назвала сина новою надією для партії.

Лівоцентристський ІНК втратив більшість у 2014 році, коли до влади прийшла права "Бхаратія джаната парті" чинного прем'єра Нарендри Моді. Рахул Ганді змагатиметься з ним на парламентських виборах 2019 року.

"ІНК веде нас у ХХІ сторіччя, але прем'єр веде нас назад до Середньовіччя, коли людей вирізали за те, хто вони, били за їхню віру, вбивали за їхню їжу", - сказав Ганді.

У свою чергу, Н.Моді раніше обіцяв завдати нищівної поразки ІНК. Ганді був першою особою кампанії на виборах 2014 року, коли ІНК втратив значну частку голосів порівняно з попереднім результатом.

У низці штатів його партія також відчутно програла на користь партії Н.Моді, через що Р.Ганді часто критикують. Обрання Ганді головою завершилося вигуками делегатів "Слава Рахулеві!", танцями його прихильників та феєрверками.