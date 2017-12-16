ОБСЄ: Росія збирається відкликати своїх офіцерів зі СЦКК

Міноборони РФ має намір відкликати російських офіцерів зі Спільного центру з контролю та координації припинення вогню на Донбасі.

Про це сказано у звіті місії ОБСЄ.

Спостерігачі ОБСЄ отримали листа від російського оборонного відомства, в якому йдеться про відкликання російських офіцерів зі спільного центру.

"14 грудня представник Збройних сил України при Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) у штабі СЦКК, розташованому в підконтрольному урядові м. Соледар (79 км на північ від Донецька), передав СММ листа від Міністерства оборони Російської Федерації з повідомленням про те, що Російська Федерація збирається відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил зі СЦКК", - сказано в повідомленні.

Спільний центр з контролю та координації припинення вогню - група з контролю за дотриманням Мінських домовленстей, до якої входять представники української та російської сторін, а також бойовики ОРДЛО. Центр розпочав роботу 26 вересня 2014 року в місті Соледар Донецької області.