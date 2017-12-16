Парламент Молдови ратифікував угоду про обмін нелегалами з Україною

Парламент Молдови ратифікував Угоду про реадмісію з Україною.

Про це повідомив департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

Угодою передбачено механізм взаємодії сторін під час здійснення процедури реадмісії.

Документ встановлює принципи і норми регулювання процедури реадмісії осіб, які перебувають на території України і Молдови і порушили режим в'їзду/виїзду. Угода також визначає терміни перебування цих громадян у двох державах.

Угода про реадмісію була підписана у Кишиневі 6 жовтня главою МВС Молдови Олександром Жизданом і керівником Державної міграційної служби України Максимом Соколюком.