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В'ячеслав Липинський, політичний діяч, теоретик українського консерватизму

Парламент Молдови ратифікував угоду про обмін нелегалами з Україною

16 грудня, 2017 - 16:44
Фото 112.ua

Парламент Молдови ратифікував Угоду про реадмісію з Україною.

Про це повідомив департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

Угодою передбачено механізм взаємодії сторін під час здійснення процедури реадмісії.

Документ встановлює принципи і норми регулювання процедури реадмісії осіб, які перебувають на території України і Молдови і порушили режим в'їзду/виїзду. Угода також визначає терміни перебування цих громадян у двох державах.

Угода про реадмісію була підписана у Кишиневі 6 жовтня главою МВС Молдови Олександром Жизданом і керівником Державної міграційної служби України Максимом Соколюком.

Джерело: День
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