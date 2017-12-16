Паводок на Закарпатті: річка прорвала дамбу, підтоплені сотні будинків

Внаслідок паводку в Закарпатській області були підтоплені понад тисячу гектарів угідь і близько сотні домогосподарств.

Крім того, як повідомляє голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, у зв'язку з паводком була перекрита траса Мукачево – Рогатин.

За словами Москаля, рівень води води в річці Латориця може досягти історичного максимуму 2001 року.

З 15 грудня у місцях з найбільш складною ситуацією працюють пересувні насосні станції, для мінімізації подальших підтоплень рятувальники укріплюють дамби мішками з піском.

Загалом по області підтоплено понад тисячу гектарів сільгоспугідь, на відкачці води працюють 17 насосних станцій.

Про надзвичайну ситуацію попереджені Угорщина та Словаччина, куди прямує паводкова хвиля.