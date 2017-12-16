Підручний опинився за 4 секунди від бронзи на етапі Кубка IBU

В Австрії у містечкові Обертілліях триває етап Кубка IBU. У другий змагальний день відбулися спринтерські гонки, де у чоловічому заїзді родразу двоє наших співвітчизників потрапили до десятки найкращих. Зокрема Дмитрові Підручному, який фінішував шостим, не вистачило лише чотирьох секунд, щоб потрапити на п’єдестал пошани. Спортсмен відстрілявся з двома хибами на стійці, відставши на 34 секунди від лідера – досвідченого росіянина Дмитра Малишка. Другим перетнув фінішну пряму ще один спортсмен із Росії – Едуард Латипов, котрий, hна відміну від інших призерів цієї гонки, відстрілявся в «нуль», проте швидкістю програв 9 секунд лідеру. Трійку призерів замкнув француз Емільєн Жаклін, програвши лідеру 30 секунд. На сусідній сходинці від Дмитра Підручного опинився інший українець – Артем Прима, який відстрілявся цілком пристойно (з однією хибою на стійці), проте ходом програв аж 44 секунди. Ще двоє українців – Сергій Семенов та Віталій Труш – потрапили до залікової зони. Вони посіли 22-у та 35-у сходинки відповідно. Єдиний представник синьо-жовтої команди, який фінішував нижче місця в заліковій зоні, став Тарас Лесюк. Його результат став 47-им.

Дещо гіршими були результати у жінок. Не дотягнула до потрапляння в десятку кращих Юлія Журавок, яка фінішувала 14-ою з однією хибою в пасиві. Ідентично відстрілялася Надія Бєлкіна, але програла ходом і посіла 27-у позицію. Ольга Абрамова хибила по одному разу на кожному вогневому рубежі і як наслідок замкнула третій десяток. По два штрафних кола на позиціях стоячи і лежачи «настріляла» Яна Бондар, яка посіла останнє залікове місце. Не дотягнула лічені секунди до очкової зони Марія Панфілова, котра подолала зайвих 300 метрів (два штрафних кола) на останній стрільбі й стала 41-ю. Марія Кручова фінішувала з 70-им результатом.

Окрім Кубка IBU, в італійському Ріднау пройшли спринтерські гонки серед юніорів. Там українці теж не змогли втрутитися у боротьбу за призи. Найкращим у чоловічому спринті став Богдан Цимбал із 12-им результатом. 38-им фінішував Владислав Кошовець, 40-им – Сергій Телень, на 52-ому місці опинився Юрій Ситник, а на 56-ому – Олександр Пономаренко. У жінок на сусідніх 13-ій та 14-ій позиціях фінішували Христина Дмитренко та Анна Кривонос відповідно, 23-ю стала Любов Кип’яченкова, 34-ю Мар’яна Брикайло. 41-у та 44-у сходинки посіли Валерія Дмитренко та Анна Ситник. А останньою серед українок прийшла до фінішу Анна Коваленко (57-а).

Нагадуємо, що завтра на етапі Кубка IBU пройдуть одиночна та класична змішані естафети. У класичному виді гонки бігтимуть Ольга Абрамова, Надія Бєлкіна, Володимир Семаков та Дмитро Підручний, а в одиночному міксті за призи побореться не менш бойовитий тандем у складі Юлії Журавок та Артема Прими.

Богдан Проскуров