Поліція подала документи в Інтерпол для оголошення Димінського у міжнародний розшук

Національна поліція України подала документи до Генерального секретаріату Інтерполу в Ліоні для оголошення львіського бізнесмена Петра Димінського у міжнародний розшук. Про це розповів речник Нацполіції Ярослав Тракало, передає УНН.

"Подали документи до Генерального секретаріату Інтерполу в Ліоні. Після вивчення цих документів у Генеральному секретаріаті ухвалять рішення про оголошення або не оголошення згаданої особи у міжнародний розшук", - повідомив Я.Тракало.

За його словами, якщо буде позитивне рішення в Ліоні, то тоді він буде оголошений у міжнародний розшук. І після встановлення його місця перебування до нього буде задіяно механізм екстрадиції.

Нагадаємо, Національна поліція України оголосила у національний розшук львіського бізнесмена Петра Димінського, який підозрюється у скоєнні ДТП, що спричинило смертельні наслідки. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайт МВС України.

12 грудня Димінському повідомили про підозру.

ДТП сталася 18 серпня близько 15:00 на автодорозі Львів-Краковець біля села Ямельня Яворівського району. Водій автомобіля Mercedes Benz С65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району. В результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події.