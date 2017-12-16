Прифронтову Авдіївку забезпечать газом вже до кінця року, - Зубко

До кінця року має бути добудовано підвідний газопровід до міста Авдіївка Донецької області від селища Очеретине.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, який у межах робочої поїздки на Донеччину відвідав місце будівництва об’єкту, передає прес-служба Кабміну.

"Наразі, закриваємо питання щодо газопостачання, тобто безперебійного забезпечення населення газом. Залишається питання тільки по Красногорівці і Мар’їнці, але сьогодні ми вже маємо приклад фахового підходу щодо проектування та обладнання, виконання будівельних норм", - зазначив Зубко.

За його словами, відновлення Донбасу, його інфраструктури, систем життєзабезпечення є серед "найголовніших пріоритетів уряду".