Саакашвілі заявив про необхідність переговорів з АПУ

Лідер партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі заявив про необхідність переговорів з Адміністрацією президента.

"Коли я говорю про необхідність переговорів з усіма політичними суб'єктами, включаючи Банкову, вони потрібні в інтересах країни. Якщо ми хочемо мирного переходу від олігархату до нормального життя, нам необхідно розмовляти", - заявив Саакашвілі в Facebook.

При цьому він наголосив, що деякі його вимоги повинні бути виконані беззастережно. Зокрема, він наполягає на усуненні олігархату від управління країною, повне невтручання в роботу НАБУ, покарання людей, залучених в корупційні схеми, припинення політичних репресій, відставки генпрокурора Юрія Луценка, створення антикорупційного суду і прийнятті закону про імпічмент.

"При цьому не можна давати і найменшого приводу Путіну грати на наших розбіжностях. Країну розгойдувати ми не будемо, а ось будку будемо прибирати до кінця", - заявив Саакашвілі.

Він зазначив, що налаштований миролюбно, але рішуче.

Нагадаємо, що стосовно Саакашвілі в Україні розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст. 256 Кримінального кодексу (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності). Йому закидають отримання 500 тисяч доларів від олігарха Сергія Курченка.

Незважаючи на це суд вирішив не обирати Саакашвілі ніякого запобіжного заходу у цій справі. Політик перебуває на свободі.