Санкції США проти оточення Путіна змусять РФ піти з Донбасу, – Клімкін

Голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що оприлюднення США санкційного списку з оточення президента РФ Володимира Путіна, який очікується в лютому, може змусити Росію піти з Донбасу і погодитися на введення миротворців. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Буде опублікований список не тільки російських активів, а, я так розумію, що і активів багатьох російських олігархів, які стоять за російським режимом. І я вважаю, що це буде дуже потужний поштовх для того, щоб Росія йшла шляхом логіки реального мандата в Донбасі – те, про що ми говоримо – це повернення Донбасу в Україну, повернення Донбасу до нормального життя і наше правове поле", – підкреслив міністр.

"Для цього формула дуже проста – я її сьогодні оголосив – це означає, що Росія виходить із окупованих районів Донбасу, а міжнародний контингент заходить", – наголосив Клімкін.