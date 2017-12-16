СБУ виявила у зоні АТО схованку з боєприпасами російського виробництва

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовиками і поліцією виявили в районі проведення АТО схованку з боєприпасами російського виробництва. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

"Правоохоронці вилучили зі схованки, яка була облаштована поблизу лінії розмежування, по одній міні МОН-50 і ОЗМ-72, мінний підривник МВЕ-72, а також три протипіхотні міни ПМН-2", – йдеться в повідомленні.

За висновком експертів, маркування і рік виготовлення військових засобів ураження свідчать про їх російське походження.

"За інформацією спецслужби, виявлені боєприпаси призначалися для організації терактів диверсійними групами терористів "ДНР" проти мирного населення і сил антитерористичної операції", –додали в СБУ.