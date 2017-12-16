Сенат Польщі прийняв скандальні закони про судову реформу

Сенат Польщі (верхня палата парламенту) прийняв без поправок два скандальні закони про зміни в судовій системі країни - про Верховний суд і Національну раду судочинства.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на TVN24.

За закон про Національну раду судочинства проголосували 60 сенаторів, 26 - проти, один утримався. за закон про Верховний суд проголосували 58 сенаторів, 26 були проти, а троє сенаторів утрималися.

Під час голосування у сесійні залі лунали крики "ганьба!" від опозиції. "Це фатальний, неконституційний акт", - заявляв перед голосуванням один з опозиційних депутатів Богдан Борусевич, який підкреслив, що спікер не повинен ставити його на голосування.

За його словами, закон дозволяє правлячій партії контролювати суди. Він також зазначив, що сенатори проголосували на кілька хвилин раніше.

Раніше цього тижня законопроекти затвердив Сейм Польщі (нижня палата), тепер їх має підписати президент Анджей Дуда, який і був автором цих документів.

У понеділок депутати також схвалили законопроект, який змінює нагляд за магістратами (суддями) та змінює визначення діяльності прокурора, щоб виключити слово "незалежне".

Три законопроекти є частиною реформи, яка за останні тижні спричинила вуличні протести по всій країні. Правлячі соціал-демократи, які керують переважною більшістю у парламенті разом з їхнім молодшим партнером по коаліції, ALDE, поки що ігнорували протестувальників.

На початку цього року спроби соціал-демократів щодо декриміналізації кількох корупційних правопорушень викликали найбільші вуличні протести країни протягом останніх десятиліть.