Сестри Семеренко увійшли до десятки кращих у гонці переслідування

У французькому селищі Ансі Ле Гран Борнан триває третій етап Кубка світу з біатлону. Сьогодні відбуваються гонки переслідування у чоловіків та жінок. Уже традиційно основні надії на перемогу були покладені на жіночий колектив. За результатами спринтерських гонок Віта Семеренко стартувала з третьої позиції, тому саме вона була однією із фавориток серед нашої команди. Хоча всі українки потрапили до звітного старту, проте Юлія Джима вирішила взяти перепочинок, тому участі в гонці не брала.

Уже перший вогневий рубіж приніс певні несподіванки. Зі стрільбою лежачи не змогла впоратися лідерка Анастасія Кузьміна, котра свій гандикап у півхвилини знівелювала через три промахи і на наступне коло вийшла лише п’ятою. Наша ж Віта Семеренко відстрілялася в нуль, зберігши свої стартові позиції. Ідентично відстрілялася і Валентина. Олена Підгрушна, котра стартувала на низькій, як для себе, позиції – у четвертому десятку, почала відразу ж надолужувати втрачене, тому на виході з першого вогневого рубежу відіграла близько 16 сходинок. А от Анастасія Меркушина не впоралася зі стрільбою, схибивши один раз.

Не збавили оберти українки і на другому вогневому. Всі вони (за винятком Валентини Семеренко і Анастасії Меркушиної) відстрілялися в нуль. Але якщо Валю така стрільба лише тимчасово відкинула у другий десяток і на стійці вона змогла повернутися в топ-10 кращих, то Меркушина продовжувала вести боротьбу за межами залікової зони. Незважаючи на бездоганність стрільби Віти Семеренко, на підходах до третього вогневого попереду виявилася Анастасія Кузьміна, яка поступово нівелювала втрачене на стрільбищі ходом.

Утім інтрига, хто ж посяде місце на п’єдесталі пошани, трималася до заключної стрільби. Доволі солідні шанси покращити своє досягнення мала Віта Семеренко, оскільки Лаура Дальмайєр та Анастасія Кузьміна схибили по одному разу, подарувавши надію Віті на лідерство. Однак наша біатлоністка цим шансом не скористалася, схибивши аж тричі. Така робота на вогневому рубежі відкинула її на 6-у сходинку. На заключне коло Віта виходила з майже 1 хвилиною 20 секундами відставання від Дальмайєр. І зовсім неподалік на заключне коло вийшла її сестра Валентина, посідаючи 9-у позицію в оточенні Доротеї Вірер, Жустін Бреза та Кайси Мякяряйнен. Втім втримати свої позиції за ходом заключного кола їм не вдалося. Тож фінішували сестри на сусідніх 8-ій та 9-ій позиціях. А от Анастасія Меркушина та Олена Підгрушна, які виходили зі стрільбища на 29-ій та 30-ій позиції відповідно, свого вже не втратили, а навпаки, Меркушина змогла відіграти ще одну сходинку.

Таким чином, одразу дві українки потрапили до десятки найсильніших у гонці переслідування. Проте, зважаючи на стартові номери, Віта Семеренко втратила п’ять позицій, а Валя – дві. Натомість Анастасія Меркушина відіграла 17 сходинок, а Олена Підгрушна – 19. Перемогу здобула Лаура Дальмайєр, срібло в Анастасії Кузьміної, а замкнула трійку лідерів італійська біатлоністка Ліза Віттоцці.

Окрім жіночого старту, відбудеться гонка переслідування і в чоловіків. Єдиним українцем, що візьме участь у гонці, став Максим Івко, котрий стартує на заключній 60-ій позиції.

Богдан Проскуров