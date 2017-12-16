США готові до будь-яких дій КНДР, - Тіллерсон

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що його країна готова до будь-якого сценарію розвитку ситуації з ракетними випробуваннями КНДР.

"Президент чітко дав зрозуміти, що ми будемо перебувати в стані військової готовності, на випадок якщо щось піде не так. Наша армія готова", - заявив Тіллерсон.

Він також зазначив, що світова спільнота повинна об'єднатися та посилити тиск на керівництво Північної Кореї, передає Інтерфакс.

Раніше міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети КНДР не становлять загрози для Сполучених Штатів.

У листопаді Північна Корея заявила, що успішно випробувала нову міжконтинентальну балістичну ракету, яка може уразити ціль в Північній Америці. Ракета Хвасон-15 пролетіла близько 1000 км, досягла максимальної висоти і впала в Японському морі.

У 2017 році ситуація на Корейському півострові загострилася після низки ракетних і ядерних випробувань північнокорейським режимом. КНДР кілька разів запускала міжконтинентальні балістичні ракети в бік Японії. На що світове співтовариство відреагувало черговими санкціями.