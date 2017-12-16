США висунули нові вимоги для країн з правом безвізового в'їзду

Влада США вводить нові вимоги для 38 країн, які беруть участь у програмі безвізового в'їзду в країну.

Як повідомляє Reuters, ці країни тепер повинні використовувати дані про контртерористичні операції США для перевірки своїх громадян, що перетинають кордони з третіх країн.

Також країни повинні проводити інформаційні кампанії про наслідки перевищення терміну перебування в США.

Зокрема, громадяни цих країн, які перевищили можливий термін перебування в США, в майбутньому можуть бути позбавлені права на безвізові поїздки у США.

За даними дослідження американської влади, найчастіше перевищують термін перебування в США громадяни Греції, Угорщини, Португалії та Сан-Марино.

Крім того, США почне оцінювати країни з правом безвізового в'їзду на їхні гарантії проти "інсайдерських загроз" у своїх аеропортах, особливо в тих, які мають прямі рейси в США.

Мета перевірок - переконатися, що працівники аеропортів і авіації в цих країнах не корумповані і не намагаються створювати загрозу для літаків, особливо тих, які пов'язані зі США.

Безвізова програма дозволяє громадянам в основному європейських країн здійснювати поїздки в Сполучені Штати на термін до 90 днів без візи. Громадяни з 38 країн зобов'язані отримати так званий дозвіл на в'їзд у США.