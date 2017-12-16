Суд обрав домашній арешт для трьох охоронців Димінського

Суд застосував домашній арешт щодо трьох охоронців бізнесмена Петра Димінського, яким повідомлено про підозру щодо надання завідомо неправдивих свідчень. Про це повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало, передає УНН.

"Суд обрав їм домашній арешт", - зазначив речник Нацполіції.

Він уточнив, що трьом охоронцям П.Димінського повідомлено про підозру за ч.2 ст. 384 ("надання завідомо неправдивих свідчень") ККУ.

Нагадаємо, Національна поліція України подала документи до Генерального секретаріату Інтерполу в Ліоні для оголошення львіського бізнесмена Петра Димінського, підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП на Львівщині, у міжнародний розшук.

12 грудня Димінському повідомили про підозру.

ДТП сталася 18 серпня близько 15:00 на автодорозі Львів-Краковець біля села Ямельня Яворівського району на Львівщині.

Водій автомобіля Mercedes Benz С65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району. В результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події.