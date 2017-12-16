Трамп закликав Конгрес США покінчити з лотереєю Green Card

Конгрес США має покінчити із Диверсифікаційною візовою лотереєю, відомою як "зелена картка", та припинити ланцюгову міграцію до Америки.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу перед випускниками Академії Федерального бюро розслідувань, повідомляє Голос Америки.

"Ми закликаємо Конгрес покінчити із ланцюговою міграцією до США та Диверсифікаційною візовою лотереєю та замінити її системою імміграції, яка надаватиме преференції особам, які мають необхідні США навички та кваліфікації", - сказав Трамп.

Його заява була прив'язана до нещодавніх терактів у Нью-Йорку, виконавці яких потрапили до США в одному випадку за Диверсифікаційною візовою лотерею, а в іншому - як близький родич людини, яка попередньо іммігрувала до Америки та отримала статус громадянина, або резидента.

Акаєд Улла, виконавець нещодавнього вибуху на Мангеттені у Нью-Йорку - володар "зеленої картки" і прибув з Бангладеш до США у 2011-му році - з батьками та з братами і сестрами - після того, як його тітка та дядько виступили спонсорами для родини.

Сайфулло Саіпов, підозрюваний у вбивстві вісьмох осіб на вулицях Нью-Йорка у жовтні, прибув до США у 2010-му році з Узбекистану, отримавши дозвіл на постійне проживання у США за результатами Диверсифікаційної візової лотереї.

"Уявіть собі є лотерея, щоб опинитись у США. Людей обирають за результатами лотереї. Думаєте, з інших країн до нас потрапляють найкращі? Ні! Ну що це за система? Люди прибувають, вигравши у лотерею. Ми отримуємо найгірших, хто є у цих країнах - вони опиняються у лототроні, а вже звідти - витягується найгірший з усіх", - сказав Трамп.

Щороку десятки тисяч українців подають на "зелену картку". За даними Держдепу, у 2014-му році шість тисяч українців отримали заповітний статус, а у 2015-му - 4679.