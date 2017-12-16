У 2017 році в ДТП на дорогах України загинули понад 3 тисячі людей, - поліція

За даними поліції, за 2017 рік на дорогах України сталося 146 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло понад три тисячі тисяч чоловік і більше 31 тисячі були травмовані.

Про це заявив начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Для зниження кількості ДТП і смертності в них в 2018-2020 роках планується: впровадження фотовідеофіксації порушень на дорогах; збільшення розмірів штрафів за водіння в нетверезому стані, залишення місця ДТП, керування транспортним засобом без прав, управління особою, позбавленим прав.

Також планується внести ряд змін в законодавство, зокрема до Кодексу про адміністративні порушення і в Кримінальний процесуальний кодекс, а також провести додатковий набір співробітників в патрульну поліцію.

За словами Жукова, в 2018 році заплановано патрулювання 5,5 тисячі км доріг міжнародного і національного значення, а в 2020 році - 9 тисяч км в складі 2592 патрульних поліцейських.