У Херсоні триває фестиваль книги і читання "Книжковий Миколай"

З 15 по 17 грудня у Херсоні проходить ІІ Південний фестиваль книги і читання «Книжковий Миколай». Другий рік поспіль до Херсона приїжджають представники багатьох видавництв та письменники з різних регіонів, аби популяризувати українське книговидавництво, освітню, художню, дитячу, краєзнавчу та іншу літературу.

Фестиваль проходить у різних локаціях. У ККЗ «Ювілейний» відбувається виставка-ярмарка книжок, презентації видавництв, автограф-сесії з письменниками, різні майстер-класи, інтерактивні ігри та розваги разом з Книжковим Миколаєм. У низці шкіл, бібліотек та студентських аудиторіях міста проходять зустрічі з письменниками і поетами. Цього року в рамках фестивалю з херсонцями спілкуються Марина Чумарна, Тарас Микитчак, Ярина Каторож (Львів), Іван Андрусяк (Київ), Юлія Качула (Крим), Володимир Чернишенко (Тернопіль), Анатолій Кичинський (Херсон) та інші.

«Ми раді, що на наше запрошення відгукнулися видавництва з різних областей: Львів, Івано-Франківськ, Харків, Дніпро, Київ. І вони приїхали не самі, а з авторами, які у них видаються. Кожного дня фестивалю вони розповідатимуть про свої твори, – коментує «Дню» начальник управління культури Херсонської ОДА Світлана Думинська. – Сьогодні кажуть, що книги стають не популярними, люди менше читають. Я з цим не згодна. Подивіться, яка красива і цікава література представлена у наших видавництвах. Якби це було не вигідно, цим би ніхто зовсім не займався. Особливо вражає дитяча література. Мені здається, діти зараз більше читають, ніж дорослі, тому вже скоро вони навчатимуть нас, що читати – важливо».

«Ми відвідуємо Херсон уже другий рік поспіль. Ми привезли кращі книги львівських видавництв та наших авторів. Організація заходу дуже подобається, нас тепло зустрічають, уже маємо тут своїх друзів, – говорить голова ГО «Книжкова толока» Любов Хомчак. – Ми мандруємо всією Україною. Щойно повернулися з Краматорська та Запоріжжя. Наша місія – «зшивати» Україну, йти від серця до серця з українським словом, з якісною літературою. Коли ми три роки тому приїхали до Запоріжжя, то книжковий простір був перенасичений російськомовною літературою, лише кілька відсотків було україномовної. Нині ситуація абсолютно протилежна. Тобто ми бачимо, що українська книжка поширюється. Це помітно і в Херсоні».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора