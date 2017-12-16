У наземному громадському транспорті Києва на початку 2018 р. з'явиться безкоштовний Wi-Fi

До кінця січня 2018 року в Києві планується остаточно завершити обладнання всього наземного громадського транспорту безкоштовним Wi-Fi. Про це повідомили в прес-службі "Київпастрансу".

"Устаткування транспорту Wi-Fi розпочалося в кінці вересня цього року. Наразі завершено підключення до мережі інтернет у трамваях депо ім. Шевченка і Подільського депо, автобусах автобусного парку №5. До кінця січня 2018 року планується остаточно завершити обладнання всього наземного громадського транспорту безкоштовним Wi-Fi", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що скористатись Wi-Fi можна буде в будь-якому київському автобусі, тролейбусі і трамваї, де в салоні будуть спеціальна наклейка і інструкція. Для того щоб підключитися до мережі, потрібно відкрити на пристрої будь-який сумісний браузер (Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera) і перейти на сайт eWIFI.

Раніше повідомлялося, що до квітня 2018 року в Києві планується запровадити електронний квиток у громадському транспорті. Після впровадження електронного квитка всі дані про кількість пасажирів наземного транспорту і метро будуть надходити до головного дата-центру на вулиці Дегтярівській. Щодня буде відомо, скільки коштів заробили метрополітен " і "Київпастранс".